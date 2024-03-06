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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorine ve benzine zam/indirim var mı? 7 Mart 2024 bugün güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? 7 Mart 2024 güncel LPG, mazot, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kuru ile brent petrol fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatlarına son olarak üst üste indirim geldi. Son değişimlerin ardından benzin ve motorin fiyatları 40 liraya kadar geriledi. Bu bağlamda "Benzine ve motorine zam veya indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 7 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:30
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        Akaryakıt fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Peş peşe gelen indirimlerin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri için "Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi değişiklik beklenmiyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        İşte 6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları;

        3

        SON OLARAK BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

        Mart ayının ilk gününde, motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 01.03.2024 itibari ile pompaya yansıdı.

        Benzin ve motorin fiyatında ayrıca 22 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 40,37 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 40,60 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,45 TL

        5

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,46 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 40,72 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21,92 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,18 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,46 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,41 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,70 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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