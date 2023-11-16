MOTORİNE ZAM! 16 Kasım motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir alış - satış tablosu

MOTORİNE ZAM! 16 Kasım motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir alış - satış tablosu

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Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz gece motorin fiyatlarına gelen zam sonrası merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları...