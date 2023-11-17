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        Haberler Gündem MOTORİNE ZAM AÇIKLANDI! 17 Kasım 2023 LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç lira oldu?

        Motorin fiyatlarına zam! 17 Kasım motorin ve benzin fiyatları alış - satış tablosu

        Motorin fiyatlarına geçtiğimiz gece zam geldi. Yapılan zam sonrası başta araç sahipleri olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 00:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:10
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        Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz gece motorin fiyatlarına gelen zam sonrası merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.

        Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.

        3

        MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER

        Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,46 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,52 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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