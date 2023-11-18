Motorin fiyatlarına zam! 18 Kasım motorin ve benzin fiyatları alış - satış tablosu...
Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce araç sahibi ve toplu taşıma kullanıcısı vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin; 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle benzin-mazot fiyatları ne kadar, zam geldi mi gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, detaylar...
Benzin ve mazot fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Son zamanlarda yaşanan zam ve indirimler nedeniyle vatandaşlar; benzin ve mazot fiyatlarında son durumun nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.
MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,52 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL