Motorine zam eşel mobilden döndü

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Motorine yarından geçerli olmak üzere litrede 13 kuruş zam yapıldı ancak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, eşel mobil sistemi gereği pompa fiyatının değişmeyeceğini, zammın ÖTV'den karşılanacağını açıkladı

EPGİS'in açıklamasında "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 13 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi