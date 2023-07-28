Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına 1.42 lira zam geldi. Zamlı fiyat pompaya bugün itibarıyla yansıdı. Son 2 ayda motorin fiyatı yüzde 82 yükseldi
Motorin fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1.42 lira yükseldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 35.29 liraya, Ankara'da 35.77 liraya, İzmir'de 35.96 liraya, Adana'da 36.23 liraya, Antalya'da 36.50 liraya, Diyarbakır'da ise ortalama 36.48 liraya yükseldi.
Bugün benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.
Son zammın ardından motorine son 2 ayda yüzde 82 zam gelmiş oldu.