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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş zam geldi? 10 Ekim 2024 motorin fiyatı

        Motorine zam geldi! Motorin zammı sonrası 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol fiyatı artıyor. Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler brent petrol fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Tüm bu gelişmeler, motorine zam olarak yansıdı ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapıldı. İşte, motorin zammı sonrası 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:59
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        1

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artışında, hidrokarbon kaynaklarının önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler etkili oldu. Tüm bu gelişmeler motorine zam olarak yansıdı ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapıldı. İşte, 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        MOTORİN ZAM GELDİ!

        Motorine, 10 Ekim 2024 Çarşamba itibarıyla geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapıldı.

        3

        10 EKİM 2024 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 42,90

        Motorin fiyatı: 43,47

        LPG fiyatı: 25,35

        4

        10 EKİM 2024 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 42,78

        Motorin fiyatı: 43,41

        LPG fiyatı: 24,85

        5

        10 EKİM 2024 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 43,26

        Motorin fiyatı: 43,93

        LPG fiyatı: 25,29

        6

        10 EKİM 2024 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 43,72

        Motorin fiyatı: 44,44

        LPG fiyatı: 24,91

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