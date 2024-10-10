Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artışında, hidrokarbon kaynaklarının önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler etkili oldu. Tüm bu gelişmeler motorine zam olarak yansıdı ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapıldı. İşte, 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...