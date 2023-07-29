Motorine zam geliyor! 29 Temmuz Cumartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Motorine zam geliyor! 29 Temmuz Cumartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

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Son olarak motorin fiyatına 28 Temmuz'da itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1.42 lira yükseldi. Son zammın ardından motorine son 2 ayda yüzde 82 zam gelmiş oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ise motorine bir zam daha bekleniyor. İşte, 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı