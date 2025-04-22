Motorine zam geliyor! 22 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,88 dolardan işlem görüyor. Fiyatların yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda motorine de zam yapılacağı öğrenildi. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde zam haberini getirdi. Benzine gelen arka arkaya zam sonrası motorine de zam yapılacağı öğrenildi. Şu anda, İstanbul Avrupa'da litre fiyatı 44 lira 30 kuruştan satılan motorinin kaç liraya yükseleceği merak ediliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...
MOTORİNE ZAM GELİYOR!
Motorine 23 Nisan yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine önce 81 kuruş, ardından da 97 kuruş zam yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 44,19 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,11 TL
Motorin litre fiyatı: 44,30 TL
LPG litre fiyatı: 27,28 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,08 TL
Motorin litre fiyatı: 45,43 TL
LPG litre fiyatı: 27,02 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,69 TL
Motorin litre fiyatı: 45,05 TL
LPG litre fiyatı: 27,12 TL