Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde zam haberini getirdi. Benzine gelen arka arkaya zam sonrası motorine de zam yapılacağı öğrenildi. Şu anda, İstanbul Avrupa'da litre fiyatı 44 lira 30 kuruştan satılan motorinin kaç liraya yükseleceği merak ediliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...