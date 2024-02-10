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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE ZAM MI GELİYOR? 11 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine zam mı geliyor?

        Motorin fiyatları hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Brent petroldeki dalgalanmaların sonucunda akaryakıtın zamlanması bekleniyor. Peki, motorine zam mı geliyor? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 00:05 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:05
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        1

        "Motorine zam mı geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında zama gidileceği düşünülüyor. İşte, motorin zammı ve güncel akaryakıt fiyatlarına dair her şey...

        2

        MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

        Motorine zam iddiaları gündemdeki yerini aldı. İddialara göre; 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 39,38

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 41,64

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 20,15

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 39,29

        İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 41,64

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20,41

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 40,07

        Ankara motorin litre fiyatı: 42,45

        Ankara LPG litre fiyatı: 20,59

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 40,30

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 42,67

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 20,62

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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