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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE ZAM| Son dakika: Motorin zammı sonrası benzine de zam yolda! 13 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine zam! Son dakika: Motorin zammı sonrası benzine de zam yolda!

        Motorin fiyatlarına 13 Eylül gece yarısı zam geldi. Yapılan zam sonda İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu. Öte yandan benzin fiyatlarına ise bu gece yarısı 1,5 lira civarında zam gelmesi bekleniyor. Yapılan zam sonrasında güncel rakamlar araç sahipleri ve kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Peki, bugün yani 13 Eylül benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:13
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        Motorin fiyatlarına zam geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu. 81 ilde tabelalar değişirken başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Merak edenler için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul 13 Eylül motorin fiyatları...

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        BENZİN FİYATLARINA ZAM YOLDA!

        Benzin fiyatlarına dün gece yarısı gelmesi beklenen zammın bu gece yani 13 Eylül Çarşamba gününü 14 Eylül Perşembe gününe bağlayan gece gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre zammın 1,5 TL civarında olması öngörülüyor.

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        13 Eylül itibarı ile motorinin (mazot) litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Yeni tarife ile beraber motorin İstanbul'da 40 lirayı geçti.

        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        İşte 13 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.91 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,99 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,52 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,71 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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