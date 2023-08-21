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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE ZAM YOLDA! 21 Ağustos benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir alış - satış rakamları - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine zam bekleniyor! 21 Ağustos güncel benzin ve motorin fiyatları

        Motorin fiyatlarına gelen son indirimin ardından bu gece motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Zam haberinin sektör kaynakları tarafından sosyal platformlarda paylaşılması sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, motorine kaç lira zam gelecek? İşte güncel 21 Ağustos benzin ve motorin fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 10:35
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        Motorin fiyatlarına gece yarısı zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarındane dinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta gelen indirmin ardından bu gece gelecek zam başta araç sahip olmak üzere kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte 21 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...

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        MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

        Geçtiğimiz Cuma gecesi yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 1 lira zam gelmesi bekleniyor.

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        BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

        16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

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        AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        İstanbul Anadolu yakasında 38,32 TL'ye satılan motorinin litre fiyatının akaryakıt indirimi sonrasında 36,8 liraya düşmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.81 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

        6

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.87 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

        7

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.32 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.05 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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