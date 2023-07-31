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        Haberler Merak Edilenler MOTORİNE ZAM YOLDA! 31 Temmuz Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Motorin fiyatlarına yeni zam yolda! 31 Temmuz benzin ve motorin fiyatları

        Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen son zamların ardından bu hafta da motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte güncel 31 Temmuz LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 11:59
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        Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen zamların ardından gözleri güncel akaryakıt fiyatlarında. Edinilen son bilgilere göre motorin fiyatlarına yeni zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 31 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 31 Temmuz motorin ve benzin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM YOLDA!

        1 Ağustos Salı günü motorine 1.07 TL’lik yeni bir zam daha bekleniyor.

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        BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.

        LPG'YE ZAM GELDİ

        LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 35,29 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 35,35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,42 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,54 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL

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        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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