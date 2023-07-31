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Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen zamların ardından gözleri güncel akaryakıt fiyatlarında. Edinilen son bilgilere göre motorin fiyatlarına yeni zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 31 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 31 Temmuz motorin ve benzin fiyatları...