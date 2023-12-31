Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorlu Taşıtlar Vergisine zam geldi! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

Motorlu Taşıtlar Vergisine zam geldi! 2024 MTV tutarı Motorlı Taşıtlar Vergisi'ne yapılan zam oranı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre 2024 yılında; 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu ve yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:32 facebook

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2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni MTV zammına göre araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? MTV'ye yüzde kaç oranında zam geldi? İşte, 2024 Motorlu Taşıtlar Vatgesine dair tüm detaylar...

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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ'NE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2024 yılından itibaren uygulanacak zam miktarı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak MTV tutarı 2024 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.