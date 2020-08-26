Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MALATYA

Alınan bilgiye göre, Ali Şahin (26) idaresindeki 63 NT 028 plakalı motosiklet, Hekimhan-Malatya kara yolunun Kızıl Yarma mevkisinde bariyerlere çarptı.Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ali Kablan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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