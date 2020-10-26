Motosiklet çaldıkları gerekçesilye gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22-23 Ekim'de Bahçelievler'de iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekiplerin bölgede yürüttüğü fiziki çalışma sonucu Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'taki kapalı kasa kamyonetin içerisindeki 2 çalıntı motosikleti bir iş yerine indirmeye çalışan şüpheli Hüseyin S. ve Barbaros C'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin motosikletle bir binanın önüne geldikleri, şüphelilerden birinin park halindeki motosikleti alarak kaçtığı görülüyor.2 çalıntı motosiklet sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR