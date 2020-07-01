Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - GAZİANTEP

AA

Yeni Mahalle'de Hilmi Y'nin evin önüne park ettiği 27 SR 964 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.Hilmi Y. motosikletini yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin motosikletin bulunduğu bir süre gözlem yaptıktan sonra direğin apartmanın önündeki motosikleti çaldığını tespit etti.Motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde de şüphelilerden birinin çevreyi kontrol ettiği diğerinin ise zincirle bağlı olan motosikleti yaklaşık 20 saniyede cebinden çıkardığı bir aparatla söktükten sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.