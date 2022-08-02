Motosiklet ile otomobil sürücüsü kurtulamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Motosiklet ile otomobil sürücüsü kurtulamadı
ABONE OL

Kayseri'de feci kaza! Motosiklet ile otomobil sürücüleri öldü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan motosiklet sürücüsü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Motosiklet ile otomobil sürücüsü kurtulamadı
Motosiklet ile otomobil sürücüsü kurtulamadı
0:00 / 0:00
İHA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri-Niğde karakolu Semerkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Emrah Ç. yönetimindeki otomobil, Yunus A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Emrah Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Yunus A. ve O.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yunus A., tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika: Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEM Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi!
GERİ SAYIM: Bekçilik sınav sonuçları açıklanıyor! PA duyurdu: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM Bekçilik sınav sonuçları açıklanıyor!
Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
GÜNDEM Giresun'da 3 yaşındaki kayıp çocuk bulundu!
Son dakika: Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazası sonucu Gamze hayatını kaybetti!
GÜNDEM Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında Gamze ...
Son dakika haberler: 28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon! - Adana haberleri
GÜNDEM 28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon!
SONUÇLAR AÇIKLANDI! MEB duyurdu: Öğretmen il dışı tayin/atama sonuçları açıklandı! MEB öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Öğretmen iller arası tayin sorgulama ekranı
GÜNDEM MEB açıkladı! Öğretmen il dışı tayin sonuçları...
Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur güneyde yüksek sıcaklık
GÜNDEM Karadeniz'de yağmur güneyde yüksek sıcaklık
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Erzurum'da korkutan deprem
İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.