Yer, Malatya...

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya'da motosikletle kağıt toplayan genç, bir akaryakıt istasyonuna geldi. Gencin, motosikletini çalışır vaziyette bırakarak çöpteki kutuları almaya gitmesinin ardından olanlar oldu.

Bir süre sonra hareket eden motosiklet, önce park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada vatandaşlar ile motosikleti kullanan genç, motosikleti durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Akaryakıt istasyonunun içinde dönen motosiklet, bir vatandaşla birlikte tekrar aynı araca çarptı.

Motosikleti durdurmak isteyen bir vatandaş, motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak hafif yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra yeniden dönen motosikleti bir vatandaş ile motosikletin sürücüsü arkasına asılarak güçlükle durdurdu.