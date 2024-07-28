Motosiklet park halindeki araçla duvar arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece yarısı İzmit Kemalapaşa Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yolu üzerinde Merkez Bankası mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönünde giden Galip Tuna idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran istinat duvarının önünde park halinde olan hafif ticari araç ile duvar arasına girdi. İstinat duvarına ve hafif ticari araca çarpan motosiklet, önde park halinde olan minibüse çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde motosiklette yolcu olan Baran Altun'un yaralandığı, sürücü Galip Tuna'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.