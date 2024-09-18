Motosiklet sürücüsü uygulama yapan polisi ezdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polisin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı.
Giriş: 18.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:56
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
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Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.
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Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.