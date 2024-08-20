Motosiklet traktöre çarptı: 2 ölü
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde motosiklet traktöre çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 20.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:00
Afyonkarahisar'da K.D. (29) idaresindeki motosiklet, Gökçek köyünde aynı istikamette seyir halinde olan Ş.Ö'nün (55) kullandığı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü K.D. ile motosikletteki N.M'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
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