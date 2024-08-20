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        Haberler Gündem Güncel Motosiklet traktöre çarptı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Motosiklet traktöre çarptı: 2 ölü

        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde motosiklet traktöre çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:00
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        Motosiklet traktöre çarptı: 2 ölü
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        Afyonkarahisar'da K.D. (29) idaresindeki motosiklet, Gökçek köyünde aynı istikamette seyir halinde olan Ş.Ö'nün (55) kullandığı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü K.D. ile motosikletteki N.M'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

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        #afyonkarahisar
        #Kaza
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