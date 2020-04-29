Motosiklet tutkunlarından 'Acil' destek

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Enduro Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, İstanbul’un her iki yakasında dört Acil Yardım istasyonunu ziyaret ederek sağlık çalışanlarına desteklerini iletti.

Dernek üyeleri, salgın nedeniyle yoğun çalışan ve sürekli risk altındaki sağlık çalışanlarına 50 gün boyunca akşam yemeği desteği verecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Biz yaptığımız işe '112 Minnet' dedik. Siz de kişi veya topluluk olarak '112 Minnet' diyerek harekete geçebilirsiniz" diyen dernek üyeleri, tecrübelerini şöyle aktardı:

– Bölgenizdeki 112 acil yardım istasyonlarının adresini, internette kısa bir aramayla bulabilirsiniz.

– Önce adrese gidip kendinizi tanıtmak ve onları tanımak gerek. Kendinizi vatandaş olarak konumlamak, minnetinizi bizzat belirtmek belki yapacağınız destekten bile değerli olacaktır.

– Sürekli göreve çıkan ve bu ara çok yoğun olan görevlileri aynı anda istasyonda bulamama ihtimaliniz yüksek. Beklemeniz, tekrar uğramanız gerekebilir. Görüşme sırasında maske ve kişisel mesafe kurallarına dikkat etmeli

– Genellikle iki 112 ekibi bir istasyonu kullanıyor. Bu şekilde 7 kişi oluyorlar. Örneğin Kadıköy 5 ve 6 nolar aynı noktada.

– Bizim ulaştığımız istasyonların çoğu akşam yemeğinde sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. Yerine göre ihtiyacın ne olduğunu görüşmek gerekir.

– Her gün ekip değişiyor. Dört gün ayrı ayrı ekipler nöbette oluyor, sonra başa dönülüyor. Değişen ekiplerden birer görevlinin telefonlarını aldık ve iletişim kurduk.

– Yemek gönderilerini online sipariş uygulamalarını kullanarak yaptık. Sırası gelen gönüllümüz, kişisel olarak siparişi oluşturdu ve gönderisini yaptı.

Eğer siz de 112 Minnet‘i kendi çevrenizle uygulamak ister, burada cevabı olmayan bir soru sormak isterseniz hermanemok@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.