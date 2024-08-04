Motosiklet yaya çarptı: Sürücü ve yaya öldü

Alanya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya öldü
Antalya'da feci motosiklet kazası meydana geldi. Motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya öldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yağız Kömkesen (18) yönetimindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutiak'a (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Kömkesen ile yaya Kornutiak yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kömkesen ve Kornutiak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
*Haberin görseli İHA'ya aittir.