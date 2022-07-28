Motosiklete çarptı! Olay yerinden kaçtı 0:00 / 0:00

İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyreden Ali C. yönetimindeki motosiklete Hamsu Köprüsü çıkışında çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Ali C. yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden aracı ile kaçtı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakası ile sürücüsünü belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.