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        Motosikletin çarptığı kız çocuğu metrelerce sürüklendi

        Antalya'da yolun karşısına geçen iki kız kardeşten birine motosiklet çarptı. 13 yaşındaki B.M.Ç. kazada ağır yaralandı. Yanındaki kız kardeşi kıl payı kurtulurken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Olay anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:10
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        Motosiklet faciası! Kız kardeşlere çarptı
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        Antalya'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, kız kardeşiyle yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki B.M.Ç.'ye çarptı.

        İHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle B.M.Ç. metrelerce sürüklenirken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olay anından birkaç saniye önce motosikleti fark eden B.M.Ç.'nin kız kardeşi ise kazayı kıl payı atlattı.

        Ağır yaralanan küçük kız, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Antalya
        #Kaza
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