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Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da Motosikletine çarptığı sürücüyü bıçakladı -Güncel haberler
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Önce motosikletine çarptı ardından bıçakladı

Kastamonu'da gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete çarparak sürücüsünü düşüren kişi, ardından sürücüyü darbedip, bıçakladı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerin tarafından yakalandı

Kastamonu'da Motosikletine çarptığı sürücüyü bıçakladı -Güncel haberler
Motosikletine çarptığı sürücüyü bıçakladı
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İHA

Kastamonu'da bir otomobil sürücüsü, çarptığı motosiklet sürücüsünü bıçakladı.

Olay, Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı. Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.'yi darpedip, bıçakladı.

HASTENEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

T.S. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise, Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu iddia edilirken, olayda park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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