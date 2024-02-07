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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenyurt'ta motosikletli iki kişi iş yerine ateş açtı! - Güncel haberler

        İş yerine ateş açtılar! Saldırganlar yine motosikletle geldi

        İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda motosikletle gelen saldırganlar iş yeri sahibini yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:41
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        Motosikletle gelip iş yerine ateş açtılar!
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        Esenyurt'ta motosikletli iki kişi, tekel bayisine silahla ateş etti. Dükkan sahibi Vasıf Ç.'nin hafif yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 5 Şubat Pazartesi günü, saat 22.50 sıralarında bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kişi, plakası belirlenemeyen motosikletle kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geldi.

        Motosikleti kullanan sürücü dükkanın önüne geldiğinde durakladı. Motosikletin arka tarafında oturan kişi ise silahını çıkararak iş yeri sahibi Vasıf Ç.'nin (40) bulunduğu tekel bayisine defalarca ateş etti. Vasıf Ç., mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasıf Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

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        SALDIRI ANI KAMERADA

        Silahlı saldırı anı tekel bayisini güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişi, kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geliyor. Motosiklet durakladığı sırada arkada oturan kişi tekel bayisine doğru defalarca ateş ediyor. Kafalarında kask bulunan iki şüphelinin saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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