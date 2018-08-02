Motosikletle yaklaştığı genç kıza tekme attı!

Batman'da yolda yürüyen 23 yaşındaki Devrim Akçakay, motosikletle arkasından gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın tekme attığı genç kız hastanelik oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bulut Kutlu'nun haberine göre bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay geçen hafta meydana geldi. Zihinsel engelli öğretmeni olarak çalışan Devrim Akçakay, işe giderken Diyarbakır Caddesi'nde motosikletli bir saldırganın hedefi oldu. Motosikleti ile genç kıza arkadan yaklaşan kimliği belirsiz saldırgan Devrim Akçakay'a tekme attı.

TEKME ATIP KAÇTI

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken yere yığılan genç kızın yardımına çevredeki esnaf koştu. Devrim Akçakay hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından bir gün sonra taburcu edilen genç kız saldırganın bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi.



Polis zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ