Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte iki motosiklet çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre sürücüleri henüz belirlenemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Çakırca hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir