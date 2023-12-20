Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

        Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte iki motosiklet çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücüleri henüz belirlenemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosikletlerdeki Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden Çakırca hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"