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        Haberler Gündem Güncel Motosikletleri çalınan baba-oğul bıçakla yaralandı | Son dakika haberleri

        Motosikletleri çalınan baba-oğul bıçakla yaralandı

        Çorum'da motosikletleri çalınan baba ile oğlu, olayla ilgileri olduklarını düşündükleri kişilerle çıkan tartışmada bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:59
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        Motosikletleri çalınan baba-oğul bıçakla yaralandı
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        Çorum’da bir süre önce motosikletleri çalınan Hüseyin O. ile oğlu Hamdi H.O, olayla ilgileri olduğunu düşündükleri Yusuf S, Zeynep S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Dr. Sağdık Ahmet Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda baba ile oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve oğlu sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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        #çorum
        #bıçaklı kavga
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