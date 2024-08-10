Motosikletleri çalınan baba-oğul bıçakla yaralandı

Çorum’da bir süre önce motosikletleri çalınan Hüseyin O. ile oğlu Hamdi H.O, olayla ilgileri olduğunu düşündükleri Yusuf S, Zeynep S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Dr. Sağdık Ahmet Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda baba ile oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.