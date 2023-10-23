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        Motosikletli asteğmen kazada hayatını kaybetti

        Bilecik'te Asteğmen Erkan Gökçe, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:35
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        Motosikletli asteğmen kazada can verdi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Asteğmen Erkan Gökçe (24), kazada yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre, İstanbul'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir birimde görevli Hava Asteğmen Gökçe'nin kullandığı motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolu Bozüyük Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ağır yaralanan Gökçe, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gökçe'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bilecik Haberleri
        #hava asteğmen
        #motosiklet kazası
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