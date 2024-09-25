Motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da bahçe duvarına çarpan motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan'ın kullandığı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü İşcan ve arkasındaki Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin hızlı bir şekilde duvara çarptığı görüldü.