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        Haberler Gündem Güncel Motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Hatay'da bahçe duvarına çarpan motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:28
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan'ın kullandığı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

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        Kazada sürücü İşcan ve arkasındaki Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralandı.

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        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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        Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin hızlı bir şekilde duvara çarptığı görüldü.

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        #Hatay
        #trafik kazası
        #motosiklet kazası
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