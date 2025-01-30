Mourinho'dan 2 değişiklik

Deneyimli çalıştırıcı, MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Göztepe maçına ilk 11'de başlattığı Oğuz Aydın'ı listede olmaması, Sofyan Amrabat'ı ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı.

62 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Danimarka temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev veren Mourinho, üçlü savunmasını yine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Orta sahada dörtlünün ortasında İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues yer alırken, sağda Mert Hakan Yandaş, solda ise Sebastian Szymanski şans buldu. Portekizli çalıştırıcı, hücumdaki üçlüde ise Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

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Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yedek soyundu.

SAKATLANAN SAINT-MAXIMIN KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Allan Saint-Maximin, zorlu deplasmanda kadroya dahil edilmedi.

27 yaşındaki oyuncu, kamp kafilesinde yer almasına karşın dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür, karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Allan Saint-Maximin de maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Ayrıca Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel de takımlarını yalnız bıraktı.