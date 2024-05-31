Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşımda bulundu
İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli teknik adamın paylaşımının altına yorumlarda bulundu.