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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan geceye damga vuran hareket! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan geceye damga vuran hareket!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun 2. golden sonraki hareketi geceye damgasını vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:47
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        Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 2. golü bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun harekete gündem oldu.

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        Kadıköy'de oynanan müsabakanın 78. dakikasında Rodrigo Becao'nun attığı golle 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşandı.

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        O sırada Becao'nun attığı golün sevincine yedek kulübesi önünde katılan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'yi yaka paça sevincin ortasından alan Mourinho'nun hareketi geceye damga vurdu.

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        Mert Müldür'ü oyuna almaya karar veren Mourinho aynı hareketle onu da yeleğini çıkarıp oyuna girmesi için yaka paça kenara getirdi.

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        Cenk Tosun değişikliğinden vazgeçen Mourinho geceye damga vuran hareketiyle 80'de Tadic'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.

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