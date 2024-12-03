Mourinho'dan geceye damga vuran hareket!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun 2. golden sonraki hareketi geceye damgasını vurdu.
Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 2. golü bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun harekete gündem oldu.
Kadıköy'de oynanan müsabakanın 78. dakikasında Rodrigo Becao'nun attığı golle 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşandı.
O sırada Becao'nun attığı golün sevincine yedek kulübesi önünde katılan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'yi yaka paça sevincin ortasından alan Mourinho'nun hareketi geceye damga vurdu.