Mourinho'dan Nadal'a veda!

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan İspanyol raket Rafael Nadal için paylaşımda bulundu.

MOURINHO'DAN NADAL PAYLAŞIMI

Nadal ile fotoğraflarını paylaşan Mourinho, paylaşımında, "Seninle çok fazla oyun oynadım, çok fazla puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle muhteşem bir tarih yazdığın için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.