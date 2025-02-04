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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Hentbol... - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Hentbol...

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in eline gelen ve penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonla ilgili gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:06
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        Mou'dan olay paylaşım: Hentbol...
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonuyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

        Hakemin devam kararını imalı şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, 'hentbol' göndemesinde bulundu.

        İşte Jose Mourinho'nun gündem yaratan paylaşımında kullandığı ifadeler:

        "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

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