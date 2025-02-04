Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Hentbol...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonuyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

Hakemin devam kararını imalı şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, 'hentbol' göndemesinde bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun gündem yaratan paylaşımında kullandığı ifadeler:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."