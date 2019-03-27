İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da aldığı kötü sonuçlar sonrası görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı konusunda meraklı bekleyiş sürüyor.

Portekizli çalıştırıcı ile ilgili son iddia Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten geldi. Gazetede yer alan habere göre Mou'nun yeni durağı Fransa olacak. Ligue 1 ekiplerinden Monaco ya da Lyon'u çalıştırmaya sıcak baktığı iddia edilen Mourinho'nun kesin karar için sezon sonunu beklediği bildirildi.

Mourinho'nun adı uzun süre Real Madrid'le anılsa da İspanyol devi eski hocası Zinedine Zidane ile tekrar anlaşmıştı.