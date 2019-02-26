Mourinho'nun hayalini kurduğu yeni takım

Jose Mourinho, kariyerinin parlak dönemlerini arıyor.

Portekizli teknik direktör 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Serie A zaferi yaşadığı Inter'deki huzur ortamını özlediğini söyledi.

Mourinho son olarak Manhcester United'ı çalıştırmış, takımın yıldızlarıyla yaşadığı gerginliklerin ardından aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam, "Sevdiğim insanlarla çalışmak istiyorum. Fikirlerimi paylaşabileceğim ve iç çatışmalardan uzak bir kulüpte görev almanın hayalini kuruyorum." dedi.

Inter döneminde huzurlu bir ortamda çalıştığını hatırlatan Mourinho, "Inter'e benzeyen birçok kulüp var. En başarılı takımlarda gözlemleyecebileceğiniz önemli özelliklerden biri empatidir." şeklinde konuştu.