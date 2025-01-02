Mourinho'nun vazgeçilmezi Mert Müldür!
Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın vazgeçilmez ismi Mert Müldür oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcuya bu sezon 24 maçta görev verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon savunma hattında birçok kez değişikliğe gitti.
Portekizli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle savunma dörtlüsünde birçok farklı ismi görevlendirdi.
Savunma oyuncularıarasında geri dörtlüde en çok forma giyen isim ise Mert Müldür oldu.
Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 kez sahaya çıktı.
Mert Müldür, bu karşılaşmalarda toplam 1472 dakika sahada kaldı.
16 maça 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol pası verdi.
5 MAÇTA SOL BEK OYNADI
Mert Müldür, Jayden Oosterwolde’nin yokluğunda 5 maçta savunmanın solunda da görev yaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho, ligin ikinci bölümünde milli futbolcuya daha fazla süre vermeyi planlıyor.
Yaşanan sakatlıkların ardından Mert Müldür’ün stoper hattında da görev yapması bekleniyor.