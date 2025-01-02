Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun vazgeçilmezi Mert Müldür! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun vazgeçilmezi Mert Müldür!

        Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın vazgeçilmez ismi Mert Müldür oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcuya bu sezon 24 maçta görev verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon savunma hattında birçok kez değişikliğe gitti.

        2

        Portekizli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle savunma dörtlüsünde birçok farklı ismi görevlendirdi.

        3

        Savunma oyuncularıarasında geri dörtlüde en çok forma giyen isim ise Mert Müldür oldu.

        4

        Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 kez sahaya çıktı.

        5

        Mert Müldür, bu karşılaşmalarda toplam 1472 dakika sahada kaldı.

        6

        16 maça 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol pası verdi.

        7

        5 MAÇTA SOL BEK OYNADI

        Mert Müldür, Jayden Oosterwolde’nin yokluğunda 5 maçta savunmanın solunda da görev yaptı.

        8

        Teknik direktör Jose Mourinho, ligin ikinci bölümünde milli futbolcuya daha fazla süre vermeyi planlıyor.

        9

        Yaşanan sakatlıkların ardından Mert Müldür’ün stoper hattında da görev yapması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi