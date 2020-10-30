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Mourinho oyuncularına otobüsten seslendi

Royal Antwerp'e yenilen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrasında sert ifadeler kullandı

Mourinho oyuncularına otobüsten seslendi - Spor haberleri

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Royal Antwerp'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Belçika ekibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Jose Mourinho, ikinci yarıda Harry Kane, Heung-Min Son, Lucas Moura, Erik Lamela ve Pierre-Emile Höjbjerg'i oyuna alsa da İngiliz ekibi yenilgiden kurtulamadı.

Kötü oyun sonrasında tüm oyuncuları değiştirmek istediğini belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarıdaki kötü oyunu değiştirmek istedim ama yeterli olmadı. Oyuncu değişiklikleriyle daha iyiydik ama iyi olan taraf kazandı. Biz kötüydük ve kaybettik. Geniş bir kadromuz var. Futbolcuların şans yakalamak ve daha kendilerini göstermek adına fırsatlar vardı. Bu maçtan sonra takım kurmam daha kolay olacak" diye konuştu.

OTOBÜSTEN ANTRENMANA ÇAĞIRDI

57 yaşındaki çalıştırıcı takım otobüsünden yaptığı paylaşımla oyuncularına gönderme yaptı; "Kötü performanslar kötü sonuçları hak ediyor. Umarım takım otobüsündeki herkes benim kadar üzülüyordur. Yarın 11’de antrenman var."

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