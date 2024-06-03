Mourinho, Samandıra'yı gezdi
Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Giriş: 03.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:57
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra mesaisine başladı.
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Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, Samandıra'ya gelerek Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte sabah saatlerinde tesislere gelen 61 yaşındaki çalıştırıcı, burada yetkililerden bilgi aldı.