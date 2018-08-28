Mourinho uçurumun kıyısında!

Son iki lig maçını kaybeden İngiliz ekibi Manchester United'ı çalıştıran ve basın mensuplarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mourinho, yoğun eleştirilere maruz kaldı! Mourinho, "Bugün 3-0 kaybettik. Bu Premier Lig'deki şampiyonluk sayımla aynı ve ligdeki diğer 19 menajerin toplamından fazla. Benim 3, diğerlerinin toplam 2 şampiyonluğu var. Bana saygı gösterin, saygı, saygı, saygı!" diyerek basın toplantını terk etti!