Mouscron Peruwelz - AS Eupen maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü AS Eupen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. AS Eupen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da Mouscron Peruwelz kazanır 2.00, berabere biter 3.20, AS Eupen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Mouscron Peruwelz önceki hafta AS Eupen mücadelesinde 4-0 yenildi.

AS Eupen ise Mouscron Peruwelz karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Mouscron Peruwelz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mouscron Peruwelz, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

AS Eupen, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AS Eupen 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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