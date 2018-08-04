Mouscron Peruwelz - Club Brugge karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Club Brugge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 555. İddaa'da Mouscron Peruwelz kazanır 5.00, berabere biter 4.30, Club Brugge kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.
Mouscron Peruwelz önceki hafta AS Eupen mücadelesinde 4-0 yenildi.
Club Brugge ise St Truiden maçında 0-1 kazandı.
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