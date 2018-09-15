Mouscron Peruwelz - Kortrijk rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 16 Eylül 2018 Pazar günü Kortrijk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Mouscron Peruwelz son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kortrijk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mouscron Peruwelz kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Kortrijk sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Mouscron Peruwelz son haftadaki Oud-Heverlee-L müsabasında 5-0 kazandı.

Kortrijk, Waasland-Beveren karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Mouscron Peruwelz, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Kortrijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kortrijk, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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