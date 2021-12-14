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Haberler Teknoloji Mouse yerine artık gözle tıklama
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Mouse’ların yerini artık gözle tıklama alacak

Göz izleme teknolojisi artık günlük yaşamlarımızı da değiştirmeye hazırlanıyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle, bilgisayarlarda mouse’a tıklamak yerine göz kırpmak yeterli olacak. Böylece hem zamandan tasarruf edilmesi hem de karpal tünel sendromu gibi hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mouse yerine artık gözle tıklama
Mouse yerine gözle tıklama!
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HABERTURK.COM

Özellikle ALS hastası İngiliz Fizikçi Stephan W. Hawking ile birlikte dünya teknoloji literatürüne giren göz izleme teknolojisi, sınırlarını aşıyor. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de bu alanda yaptıkları çalışmalarla beraber yazılım alanında birçok satın alma gerçekleştirerek pazarın büyümesini destekliyor.

Göz izleme teknolojisinin işte verimliliği artırmasına yönelik de yenilikçi uygulamalar dikkati çekiyor. Bu uygulamalardan biri 2013 yılında kurulan 4tiitoo şirketi tarafından geliştirilen NUIA. Bilgisayarla iletişimi doğal etkileşim yoluyla temelden değiştirmek için yola çıkan 4tiitoo, bilgisayarların gözle kontrolü için yapay zeka tabanlı çözümler geliştiriyor.

NUIA yazılımında bulunan bilgisayar kullanıcılarının nereye baktığını temel alarak bakış kontrolü aracılığıyla, mouse kullanımı azalıyor. Zamanla kullanıcılar gözleriyle tıklamayı, kısa komutları çalıştırmayı veya kopyalayıp yapıştırmayı da öğreniyor. Örneğin ekranda okuma yaparken ekran göz hareketlerine bağlı olarak otomatik olarak kayıyor ve okuma hızına uyuyor.

GÜNDE 1 SAATLİK TASARRUF

4tiitoo Kurucu Ortağı Stephan Odörfer, mouse’un bakışlarla anlamlı etkileşiminin üretkenliği artırdığını, yapılan işe bağlı olarak günde 20 ila 60 dakika zamandan tasarruf etmeyi sağladığını dile getirirken, şunları söyledi:

“Bilgisayar kullanıcıları günlük çalışmalarında ortalama 3 bin ila 5 bin mouse tıklaması yapıyor. Gözle takip çözümü bu tıklamaları yüzde 80 azaltıyor. Karpal tünel sendromu gibi rahatsız edici durumları önlüyor. Onlarca şirket bu teknolojiyi hali hazırda kullanıyor veya ürün geliştirmede kullanımını test ediyor. Bunlar arasında yazılım sağlayıcıları, enerji tedarikçileri, bankalar ve sigorta şirketleri de yer alıyor.”

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da NUIA veya benzer teknolojilerle bilgisayar işletiminde er ya da geç köklü bir değişimin gerçekleşeceğini ifade etti. Kılıçoğlu, yakın gelecekte birçok sektörde en yaygın kullanım alanı bulacak teknolojilerden birinin gözle takip olduğuna dikkat çekti.

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