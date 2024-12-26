Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mozambik'te cezaevinde isyan: 1534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Dış Haberler

        Mozambik'te cezaevinde isyan: 1534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü

        Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'teki bir cezaevinde çıkan isyanda bin 534 mahkum firar etti, cezaevi civarında çıkan çatışmalarda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mozambik'te cezaevi isyanı: 1534 kişi kaçtı, 33 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı.

        Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti.

        Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı.

        İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.

        REKLAM

        Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

        Seçim sonucu sokakları karıştırdı

        Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65'ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24'ünü almıştı.

        Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane'nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor.

        Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybederken, 21 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 151'e yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'