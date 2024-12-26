Mozambik'te cezaevinde isyan: 1534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü

Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı.

Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti.

Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı.

İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.