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Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün 5 gündür düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Savunma Bakanlığı, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart Çarşamba gününden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün 5 gündür düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü
AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Ensar'ul Sunna örgütü, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinin Palma bölgesindeki Total tesislerine ve sivillere yönelik 5 gün boyunca aralıklarla saldırı düzenledi.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ömer Saranga, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörist grup, çarşamba günü Palma'ya saldırı başlattı ve düzinelerce savunmasız insan hayatını kaybetti." dedi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili bilgi paylaşmayan Saranga, bazı bölgelerde örgüte yönelik operasyonlar yapıldığını aktardı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Mozambik Temsilcisi Zenaida Machado ise yollarda cesetler bulunduğunu ve bölgede silah seslerinin duyulduğunu ifade etti.

- Uluslararası şirketlerin uydu telefonlarından iletişim sağlanabiliyor

Bölgede iletişim hatları kesilirken, Total gibi uluslararası şirketlerin uydu telefonları üzerinden iletişim sağlanabildiği kaydedildi.

Saldırılar nedeniyle Amarula otelinde, yabancı çalışanlar dahil 200'e yakın kişi mahsur kaldı. Bölge sakinleri ise korkudan evlerini terk etti.

Otelde mahsur kalan kişiler için kurtarma operasyonu başlatıldığı belirtildi.

- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

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